Inter-Perez, trattativa fase avanzata col Newell’s

I nerazzurri in pressing per il centrocampista centrale argentino classe 2005. Il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro bonus inclusi: da limare alcuni dettagli. Nelle prossime ore attese novità

E' in fase avanzata la trattativa tra Inter e Newell's Old Boys per portare in Italia Tomas Perez, centrocampista centrale classe 2005. Il costo dell'operazione dovrebbe essere di circa 7 milioni di euro inclusi i bonus. Restano da limare alcuni dettagli. Il presidente del club argentino Ignacio Astore è a Milano, per assistere al match tra i nerazzurri e il Bologna. Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità. Più complicata invece la pista che porta all'esterno offensivo Mateo Silvetti.