Il Como sta dialogando con il Real Madrid per cercare di eliminare le clausole inserite in estate su Nico Paz: il diritto di recompra per le prossime 3 estati, il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta. Il club è pronto a mettere sul piatto una cifra importante, 15 milioni di euro, per essere totalmente padrone del futuro del calciatore argentino

Il Como sta dialogando con il Real Madrid per cercare di rimuovere le opzioni in favore del club spagnolo e diventare totalmente padrone del futuro di Nico Paz. Il calciatore argentino era arrivato in estate dai Blancos per 6 milioni di euro, con il Real che ha inserito diverse clausole: la recompra valida per le prossime 3 estati (2025, 2026 e 2027 per una cifra che va dai 9 agli 11 milioni), il 50% sulla futura rivendita e la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta. Il Como è pronto a mettere sul piatto una cifra importante, 15 milioni di euro, per eliminare qualsiasi mossa futura del Real Madrid, abbassare la percentuale sulla futura rivendita e soprattutto avere i diritti totali del calciatore. Una mossa che dimostra l'ambizione e la forza economica del club, con le squadre interessate (tra le quali l'Inter) che se vorranno acquistare Nico Paz la prossima estate dovranno prepararsi a un investimento importante.