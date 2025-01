La trattativa tra i bianconeri e Todibo ha subito una frenata per due motivi: il primo è che il West Ham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto proposto dalla Juventus, il secondo è un problema muscolare che terrà il francese fermo per le prossime 3/4 settimane. Resta viva l'ipotesi Kelly del Newcastle

La Juventus, dopo aver definito l'operazione con il Chelsea per Renato Veiga (prestito secco oneroso da 4.5 milioni più 1.5 di bonus, senza diritto di riscatto), sta cercando un secondo difensore. Nella giornata di venerdì si è raffreddata la pista Todibo, per due motivi: il primo è che il West Ham non ha aperto al prestito con diritto di riscatto che vorrebbero i bianconeri, il secondo è un problema muscolare che terrà il francese fuori per circa un mese. Quindi è difficile che la Juventus decida di prendere un calciatore che ne avrà ancora per 3/4 settimane prima di essere a disposizione di Thiago Motta. Resta sicuramente viva l'ipotesi Kelly del Newcastle, giocatore per il quale si sta trattando già da diversi giorni per trovare la formula giusta con il club inglese.