Il nome che piace più di tutti in casa Napoli per sostituire Kvaratskhelia è quello di Alejandro Garnacho. Giovanni Manna ha già parlato con gli agenti del calciatore che hanno dato un'apertura a valutare il trasferimento in Campania nel caso in cui gli azzurri dovessero trovare l'intesa economica con il Manchester United. Le richieste del club inglese, però, restano ancora troppo alte: 70 milioni di sterline. Il Napoli insisterà per quella che è la sua prima scelta, bisognerà vedere se i Red Devils abbasseranno le pretese.