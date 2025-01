Incastri di mercato tra Napoli e Como. Entrambi i club sono interessati a Yeremay per rinforzare il proprio attacco, ma la società lombarda ha puntato anche Ngonge. Se l'ex Verona dovesse finire al Como, a quel punto gli azzurri avrebbero il via libera per lo spagnolo. La prima pista per sostituire Kvaratskhelia però resta sempre Garnacho del Manchester United

Napoli e Como hanno un obiettivo in comune, l'ala sinistra Yeremay Hernandez del Deportivo La Coruna. La prima offerta del Como è inferiore alla clausola del giocatore, ragione che ha spinto il club lombardo a virare su Cyril Ngonge, attaccante del Napoli che ha trovato poco spazio finora con Conte. Se gli azzurri dovessero cedere l'ex Verona, a quel punto sarebbero di gran lunga favoriti nella corsa allo spagnolo, per cui però il Depor chiede irrevocabilmente 20 milioni di euro. Yeremay diventerebbe in caso il sostituto di Ngonge e non di Kvaratskhelia. Per rimpiazzare il georgiano, oggi già rimpiazzato dal Paris Saint Germain, il primo obiettivo resta Garnacho del Manchester United. Finora però non è partita nessuna trattativa tra le due squadre.