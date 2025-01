In Spagna sono certi: secondo quanto riportato da Onda Cero, l'allenatore lascerà il Real Madrid al termine di questa stagione e nonostante il contratto sia in scadenza nel 2026. Un ex giocatore dei Blancos il favorito per sostituirlo

Questa sarà l'ultima annata di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Ne sono convinti in Spagna secondo cui, come riportato da 'Radioestadio Noche' su Onda Cero, l'allenatore avrebbe deciso di chiudere la sua esperienza in estate, a prescindere se riuscirà o meno a vincere titoli in questa seconda parte di stagione e nonostante il suo contratto con i Blancos scada nel 2026. Il mister italiano ha vissuto due distinte esperienze a Madrid che lo hanno reso il più vincente nella storia del club: la prima dal 2013 al 2015, quella della Decima, poi ha ripreso la guida del Real nel 2021 e l'ha riportato al successo in Europa dopo le tre Champions vinte di fila da Zidane. Negli scorsi mesi si erano fatte insistenti le voci che lo volevano come Ct del Brasile, ma alla fine aveva deciso di restare con la squadra madridista, con l'ultimo rinnovo firmato nel dicembre 2023. Ma ora, secondo la testata iberica, sono maturi i tempi per un addio, ma l'intenzione dell'allenatore sarebbe quella di proseguire altrove e non fermarsi.