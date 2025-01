Lecce, sondaggio del Manchester United per Dorgu

Sondaggio del Manchester United per Dorgu. Il club inglese non ha ancora formulato un'offerta ufficiale al Lecce, ma ha avuto contatti con l'entourage del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Il club pugliese chiede almeno 30/35 milioni più bonus e preferirebbe farlo partire in estate, non in questa finestra invernale. Intanto il direttore dell’area tecnica giallorossa, Pantaleo Corvino, è a Milano per incontrare i club italiani che vorrebbero il giocatore per giugno: Napoli, Inter, Milan e Juve. L’idea è quella di trovare un accordo per l’estate, situazione che cambierebbe nel caso arrivasse subito un’offerta superiore alle richieste.