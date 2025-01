Roma, fatta per Gollini a titolo definitivo

Il club giallorosso cambia secondo portiere: ceduto Ryan al Lens, stasera è atteso in città Pierluigi Gollini. Risolto il prestito col Genoa arriva a titolo definitivo dall'Atalanta per un milione di euro bonus inclusi

Nuovo vice Svilar per la Roma: stasera Pierluigi Gollini sarà in citta per visite mediche e firma sul contratto con il club giallorosso, che nel frattempo ha definito la cessione di Mathew Ryan al Lens. Gollini ha risolto il prestito con il Genoa, con cui ha giocato sette partite in questa stagione e l'Atalanta (proprietaria del suo cartellino) ha definito con la Roma la cessione a titolo definitivo per un milione di euro bonus inclusi.