Il Milan ha trovato l'accordo con il 23enne messicano. Ora i rossoneri lavoreranno per trovare l'intesa con il Feyenoord, che non sembra però aver intenzione di privarsi del proprio attaccante nel corso di questa sessione di calciomercato

Il Milan ha l'accordo con Santiago Gimenez. I rossoneri continuano infatti a lavorare per l'attaccante messicano. Ora, bisognerà trovare l'intesa con il Feyenoord, che non vorrebbe però cedere il proprio attaccante in questa sessione invernale di calciomercato. Il 23enne, nel corso di questa stagione, ha giocato 18 partite con la maglia del club olandese, realizzando 15 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Al Feyenoord dalla stagione 2022/23, Gimenez ha giocato 104 partite con 64 gol e 14 assist.