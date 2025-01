Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

Il nuovo presidente dell'Ostiamare Daniele De Rossi ha parlato di questa sua nuova esperienza professionale da dirigente din un club che gioca in Serie D ma anche della voglia di tornare in panchina dopo l'ultima esperienza da allenatore della Roma: "La squadra deve essere un mezzo per sentire l'appartenenza alla città e per avvicinarci come comunità. Sono dispiaciuto di non allenare ma questo è il momento migliore perché ho tanto tempo per passare il tempo con giocatori. Continuerò ad allenare, ma ancora non so dove". LEGGI L'ARTICOLO