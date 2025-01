Roma, scattato il rinnovo di Dybala fino al 2026

Per Paulo Dybala è scattato il rinnovo automatico fino al 30 giugno 2026 dopo la partita di Europa League contro l'AZ Alkmaar. L'attaccante della Roma infatti è stato schierato titolare dall'allenatore Claudio Ranieri che ha sempre detto di voler puntare su di lui anche per il futuro. Dybala guadagnerà 8 milioni di euro, premi inclusi.

