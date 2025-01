Fonseca e il Milan sono pronti a separarsi definitivamente, anche dal punto di vista contrattuale. Dopo l'esonero e l'arrivo di Conceição sulla panchina rossonera, sono in corso degli incontri tra club e l'entourage dell'allenatore portoghese per risolvere il contratto. Fonseca - come riportato in Francia da L'Équipe - è infatti pronto a tornare immediatamente in panchina: dovrebbe prendere il posto di Sage su quella del Lione. Per lui sarà un ritorno in Ligue 1, dopo le due stagioni alla guida del Lille.

