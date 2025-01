La squadra di Pioli e di Cristiano Ronaldo aveva provato a prendere l'attaccante della Juve, ma il giocatore non ha preso in considerazione l'offerta. Vlahovic è a quota 12 gol in 26 giornate in questa stagione. Per il resto del mercato in entrata molto dipenderà dalle eventuali uscite

L'Al-Nassr ci ha provato per Dusan Vlahovic, ma lui non ha preso in considerazione l'offerta. Tra i tanti tentativi nel mondo del mercato si è registrata anche una prova dall'Arabia Saudita per il numero 9 bianconero: proprio la squadra allenata da Stefano Pioli, e di CR7 - oltre di Mané, Brozovic e Laporte - aveva fatto un tentativo per l'attaccante serbo, incassando però un secco no del giocatore, pur con un ingaggio importante. Vlahovic è a quota 12 gol in 26 giornate in questa stagione. Dopo un recente stop fisico a inizio gennaio, è partito dalla panchina nelle ultime due giornate, l'ultima a Napoli col nuovo arrivo Kolo Muani subito dal 1' e subito in gol.