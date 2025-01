Juve, in corso le visite mediche di Renato Veiga

In corso le visite mediche del difensore portoghese, preso in prestito oneroso dal Chelsea. Dopo i test atletici e medici programmati al J Medical, attesa la firma, dopo di che Veiga inizierà ad allenarsi con il gruppo di Thiago Motta

Renato Veiga ha iniziato le visite mediche con la Juventus. Il difensore portoghese questa mattina si è presentato al J Medical per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in bianconero. Arrivato ieri sera a Torino con un volo privato proveniente da Londra, Veiga è stato preso in prestito oneroso dal Chelsea. Al termine dei test, prevista la firma e l'ufficialità. Classe 2003, Veiga è il terzo rinforzo bianconero di questa sessione invernale, dopo Alberto Costa e Kolo Muani.