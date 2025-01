Monza, in arrivo Palacios in prestito dall'Inter

Il Monza continua a rinforzarsi nel mercato di gennaio per provare la rincorsa salvezza. E' fatta per il difensore dell'Inter Tomas Palacios, che oggi ha deciso di accettare il trasferimento: arriverà in prestito secco fino al termine della stagione. Lo stipendio del classe 1993 sarà pagato dal club brianzolo fino al 30 giugno. Domenica Simone Inzaghi non aveva convocato l'argentino - arrivato nello scorsa sessione di calciomercato dal Talleres - per la trasferta di Lecce. Il Monza sta organizzando le visite mediche di Palacios tra martedì 28 e mercoledì 29 gennaio, prima della firma e dell'annuncio ufficiale. Con la maglia dell'Inter Palacios ha giocato 10' in campionato nella trasferta di Empoli e 16' negli ottavi di Coppa Italia con l'Udinese.

Pablo Marì alla Fiorentina: affare in chiusura

Palacios sarà un nuovo difensore a disposizione dell'allenatore Bocchetti al posto di Pablo Marì, a un passo dalla Fiorentina. Il club viola è pronto a chiudere l'operazione - che non prevederà l'inserimento di contropartite tecniche - col Monza. Il giocatore è una esplicita richiesta di Raffaele Palladino per dare solidità al reparto.