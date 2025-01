Napoli pessimista su Adeyemi, mentre per Garnacho si continua a trattare. Ci sono stati dei contatti con la Fiorentina per avere Pongracic in prestito. Nuovo tentativo anche per Comuzzo

Il Napoli continua a cercare il sostituto di Kvara, ceduto in questa sessione di mercato al Psg. Con il passare dei giorni, e l’avvicinarsi della fine delle trattative, cresce il pessimismo del club per Adeyemi, che continua a non aprire in modo definitivo al trasferimento in azzurro. Per Garnacho si continua a trattare ma senza passi avanti notevoli. In questo caso, è lo United che andrebbe convinto ad abbassare le pretese. Il Napoli, dunque, si guarda intorno e valuta nuove possibilità.