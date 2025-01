Inter, è fatta per Buchanan al Villarreal

L'esterno canadese è pronto a lasciare l'Italia per trasferirsi in Spagna. L'Inter ha infatti definito la cessione in prestito di Buchanan al Villarreal in prestito da 1 milione con opzione per il riscatto fissato a 13 milioni. Zalewski della Roma conteso da Inter e Marsiglia

E' fatta per il passaggio dell'esterno Tajon Buchanan dall'Inter al Villarreal. Il giocatore canadese - arrivato nel gennaio di un anno fa dai belgi del Club Bruges - si trasferisce in Spagna in prestito per 1 milione di euro con opzione per il riscatto fissata a 13 milioni. Il giocatore classe 1999 lascerà Milano nella giornata di giovedì per poi sostenere le visite mediche con il club spagnolo, prima della firma e l'ufficialità. In questa stagione il canadese - reduce dalla frattura della tibia rimediata in nazionale - ha disputato 163 minuti con la maglia nerazzurra.

Zalewski conteso da Inter e Marsiglia

Ore decisive per il futuro di Nicola Zalewski: l’agente del classe 2002 è stato a Trigoria per incontrare la dirigenza della Roma. Oltre ai nerazzurri sull'esterno polacco c'è anche il Marsiglia, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo. L'Inter - che è la destinazione preferita dal giocatore - lo vorrebbe invece in prestito. In questo caso però dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2025.