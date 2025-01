L'Aston Villa torna a farsi sotto per Tomori

Mentre si avvicina l’addio di Alvaro Morata dal Milan, c’è da tenere monitorata la situazione che riguarda Tomori. Il difensore ex Chelsea era prima stato promesso alla Juventus, poi è stato tolto dal mercato, ma in questo momento con l'offerta giusta potrebbe lasciare Milanello. Nelle ultime ore è tornato a farsi sotto l'Aston Villa, già qualificato agli ottavi di Champions League. Il club inglese, dopo la cessione di Jhon Durán, avrebbe anche la disponibilità economica per presentare l'offerta giusta ai rossoneri. E il giocatore? Dopo aver capito che nemmeno con Sérgio Conceiçao avrà il posto garantito, Tomori gradirebbe la destinazione Aston Villa, in ogni caso rimane una possibile cessione di peso.