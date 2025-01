Dopo aver ufficializzato mercoledì l’arrivo di due difensori Palacios (in prestito dall’Inter) e del classe ’99 Brorsson proveniente dal Mjällby, Adriano Galliani ha preso in prestito dalla Lazio Gaetano Castrovilli. E ora punta la giovane promessa del Milan Francesco Camarda, per cui attende la risposta CALCIOMERCATO LIVE - TABELLONE

Ultimi giorni del calciomercato invernale. Storicamente i giorni del Condor Adriano Galliani . Dopo aver ufficializzato nella giornata di mercoledì l’arrivo di due difensori ( Palacios in prestito dall’Inter e Brorsson dal Mjällby), il dirigente del Monza ha chiuso con la Lazio per il prestito del centrocampista Gaetano Castrovilli . E ora punta il ‘colpo’: il prestito della giovanissima promessa del Milan e del calcio italiano Francesco Camarda (ricordiamo, classe 2008). Adriano Galliani è ora in attesa della risposta.

Castrovilli al Monza, è fatta

Nella mattinata di giovedì, il Monza aveva chiuso per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista classe ’97 arriverà in Brianza in prestito secco. In questa stagione, ha collezionato 10 presenze tra campionato e Coppa Italia e ha capito, nonostante la volontà di voler restare nella Capitale, di non trovare molto spazio. Il numero 22 della Lazio, arrivato dalla Fiorentina nello scorso calciomercato estivo, è sceso in campo 9 volte in campionato, raccogliendo un totale di 141 minuti nei quali non è riuscito a incidere dal punto di vista realizzativo.