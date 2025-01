Dopo aver quasi definito l'arrivo di Zaniolo, il club viola punta un centrocampista: l'obiettivo numero uno è Fagioli, per il quale c'è già l'intesa sull'ingaggio. Si tratta con la Juventus sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Con il Verona possibili operazioni in difesa: in ballo Faraoni, Ghilardi, Biraghi e Valentini. Il Napoli ancora insiste per Comuzzo CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE - IL TABELLONE



La Fiorentina è una delle società più attive in questi ultimi giorni di mercato. Dopo l'intesa quasi raggiunta con il Galatasaray per il prestito di Zaniolo, i viola vogliono anche un centrocampista e la prima scelta è Nicolò Fagioli della Juventus. Possibili movimenti anche in difesa, con il Napoli che insiste per Comuzzo e il club toscano che tiene duro sulla sua richiesta di 40 milioni. Gli azzurri si sono spinti fino a un prestito con obbligo di riscatto di 35 milioni di euro (30 più 5 di bonus), ma la Fiorentina ha ancora respinto l'offerta.

Ai dettagli per Zaniolo, accordo con Fagioli Per quanto riguarda l'ex Roma, si sta discutendo col Galatasaray sulla percentuale di partite che dovrà giocare in viola affinchè si verifichi l'obbligo di riscatto a fine stagione. Il Galatasaray propone il 50% di presenze sul totale, la Fiorentina il 60%. Risolto in anticipo il prestito tra l'Atalanta e i turchi, i viola sono a un passo dal diventare la sua quinta squadra in appena due anni (oltre a Roma, Galatasaray e Atalanta anche l'Aston Villa). La Fiorentina vuole però anche un rinforzo a centrocampo e lo ha individuato in Fagioli: l'accordo col giocatore c'è già e si cerca l'intesa con la Juventus. L'operazione dovrebbe essere fatta in prestito con obbligo di riscatto. I bianconeri vogliono 20 milioni, i viola offrono qualcosa in meno e sperano di trovare un accordo tra bonus ed eventuali percentuali sulla futura rivendita.