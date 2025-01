Casadei-Torino, affare in dirittura d'arrivo

Il centrocampista del Chelsea a un passo dal ritorno in Italia: manca solamente la firma sul contratto per diventare un nuovo giocatore del Torino. Battuta la concorrenza di Lazio e Porto (che ha effettuato un sondaggio nelle ultime ore)

Cesare Casadei sarà un nuovo giocatore del Torino. Raggiunto l'accordo con il Chelsea, per il ritorno del centrocampista in Italia. Il 22enne - arrivato in Inghilterra dall'Inter nell'estate del 2022 - è pronto a partire per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club granata. Battuta la concorrenza della Lazio - che ha rilanciato senza riuscire nel controsorpasso al Toro - e del Porto (che nelle ultime ore aveva fatto un sondaggio per il giocatore dell'Under 21. In questa stagione ha disputato 424' con la maglia dei Blues tra Conference e Coppa di Lega.