Ore decisive per la sessione di calciomercato invernale e… per conoscere l’attacco del Milan che sarà. Dopo una notte di trattative il Galatasaray e il Milan hanno trovato l’intesa per il trasferimento (in Turchia) di Alvaro Morata: prestito con obbligo di riscatto già fissato a 10 milioni di euro. Una cifra, soglia minima sotto al quale i rossoneri non scendono, considerando che la prossima estate Morata peserà 9,75 milioni a bilancio. E quindi 10 milioni di euro risulta la cifra giusta per non rappresentare una minusvalenza.