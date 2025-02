Bologna, è fatta per Calabria dal Milan

Davide Calabria ha lasciato il Milan ed è pronto a diventare un giocatore del Bologna. Accordo trovato tra i due club per un indennizzo da 2 milioni di euro. I rossoneri non lo sostituiranno e andranno a risparmiare circa 2 milioni lordi di ingaggio

Davide Calabria lascia il Milan e approda al Bologna, è fatta. I due club hanno trovato l'accordo per un indennizzo da 2 milioni di euro: i rossoneri non hanno intenzione di sostituirlo in questa sessione di mercato e andranno a risparmiare circa 2 milioni lordi di ingaggio. Con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza del contratto, quindi, Davide Calabria si separa dal Milan (squadra in cui gioca da sempre), e in data odierna ha lasciato anche Milanello.