La trattativa dei rossoneri per l'attaccante messicano si sta per chiudere. In via di definizione gli ultimi dettagli con il Feyenoord. Gimenez dovrebbe arrivare a Milano già nella giornata di sabato 1 febbraio

Il Milan piazza il colpo in attacco. I rossoneri infatti stanno per chiudere per l'arrivo di Santiago Gimenez. Con Morata in partenza per la Turchia, ecco l'arrivo dell'attaccante messicano. L'affare è in dirittura d'arrivo, con gli ultimi dettagli burocratici in via di definizione. C'è l'ok defnitivo all'offerta dei rossoneri da parte del Feyenoord, che si aggira intorno ai 32 milioni di euro più bonus. Lo stesso Gimenez viaggerà già oggi (sabato 1 febbraio) in direzione Milano.