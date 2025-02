Lazio, si chiude per Belahyane e Provstgaard

Si avvicina la chiusura in casa Lazio di due operazioni di mercato per rinforzare la rosa di Baroni. Dal Verona dovrebbe arrivare per il centrocampo Belahyane dopo che sembra essere sfumata la possibilità di prendere Fazzini dall'Empoli. In difesa invece arriva dai danesi del Vejle il centrale Provstgaard, nazionale Under 21

Lazio al lavoro in questa ore per completare la rosa a disposizione di Marco Baroni. Sono due i calciatori in procinto di arrivare in biancoceleste. Si tratta del centrocampista Belahyane del Verona e del difensore del Vejle Provstgaard. Per il primo la Lazio ha trovato l'accordo con gli scaligeri per una cifra vicina ai 9 milioni di euro. Il secondo invece, nazionale Under 21 della Danimarca, arriva per 4 milioni di euro. Due nuovi rinforzi per la Lazio che dovrebbero essere ufficializzati nelle prossie ore