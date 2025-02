Il Venezia pensa all'attaccante del Genoa. Il suo arrivo, qualora si concretizzasse, libererebbe Gytkjaer alla Cremonese. Oltre all'idea Balotelli, per la squadra di Di Francesco si è sbloccata la trattativa per Fila, attaccante dello Slavia Praga che sostituirà Pohjanpalo (andato al Palermo)

Il futuro di Mario Balotelli potrebbe ancora essere in Italia. Sul giocatore del Genoa, infatti, c’è l'interesse del Venezia. Tornato in Serie A nel mese di ottobre, per Balotelli solo 6 partite giocate con la maglia rossoblù (nessuna da titolare). Il suo possibile arrivo, libererebbe Gytkjaer alla Cremonese. Oltre all'ipotesi legata al 34enne, si sta sbloccando l'operazione che porterà al Venezia anche Daniel Fila, attaccante dello Slavia Praga. La squadra di Di Francesco, dunque, ha trovato il sostituto di Pohjanpalo, andato al Palermo.