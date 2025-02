Milan, Gimenez è ufficiale: avrà la numero 7

L'attaccante messicano è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero, operazione con il Feyenoord da 32 milioni di euro più bonus: "Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, indosserà la maglia numero 7", si legge sul sito del Milan. La presentazione martedì 4 febbraio alle 15:30 a Casa Milan insieme a Ibrahimovic. Gimenez dovrebbe essere convocato per la gara di Coppa Italia mercoledì contro la Roma a San Siro, dove potrebbe fare il suo debutto in Italia

Santiago Gimenez è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Mancava solo l'annuncio per l'attaccante messicano, arrivato alle ore 15 di lunedì 3 febbraio, ultimo giorno di mercato: accordo fino al 30 giugno 2029, indosserà la maglia numero 7 (che era di Morata, passato al Galatasaray). Gimenez era arrivato in Italia sabato 1° febbraio, si è subito sottoposto alle visite mediche e ha assistito al derby contro l'Inter di domenica pomeriggio. Investimento importante del club rossonero, che per assicurarsi Gimenez ha versato 32 milioni di euro più bonus nelle casse del Feyenoord. Martedì 4 pomeriggio alle 15:30 il messicano sarà presentato da Zlatan Ibrahimovic a Casa Milan. Probabile prima convocazione per il match di Coppa Italia mercoledì contro la Roma a San Siro, dove potrebbe fare il suo debutto in Italia.