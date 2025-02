Bennacer: "Tifo Marsiglia. Qui anche per De Zerbi"

Presentazione ufficiale per Ismael Bennacer all'Olympique Marsiglia. Ecco le parole del centrocampista algerino, che ha lasciato il Milan nell'ultimo giorno di mercato: "Non sono qui perché volevano cedermi o perché mi hanno spinto a venire, sono stato io a dire alla dirigenza che volevo andare a Marsiglia. Ero un tifoso dell'OM da piccolo e per me è un progetto molto interessante sia a livello di società che sportivo. C'erano già stati contatti quest'estate con Benatia, ci ho riflettuto e oggi è successo. Ora non vedo l'ora di indossare questa maglia. Prima dell'estate 2024 invece non c'è stato nessun contatto, quest'estate mi sono concentrato solo sul recupero dall'infortunio. Poi Fonseca era arrivato a Milano con delle idee e contava su di me. Insomma quest'estate era complicato partire e non abbiamo insistito".

"Avevo il desiderio di essere allenato da De Zerbi"

Una scelta legata anche alla presenza in panchina di Roberto De Zerbi: "Mi piace da molto, avevo il desiderio di essere allenato da lui nella mia carriera. Sono contento che accadrà qui. Vuole avere il possesso della palla per vincere, filosofia diversa rispetto al Milan, dove non si erano focalizzati troppo sul possesso e il ruolo dei centrocampisti. Qui ci sono alcuni giocatori molto bravi a centrocampo e l'allenatore mi ha parlato di come vuole utilizzarmi. Vogliamo vincere il campionato, non sono qui per arrivare secondo".