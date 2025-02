Dopo la sconfitta in Champions League contro il Feyenoord, il Milan ospita il Verona a San Siro per l'anticipo della 25^ giornata di Serie A. Conceiçao sceglie di lasciare in panchina Leao e Pulisic: Reijnders trequartista e Joao Felix sulla corsia di sinistra, a destra c'è Sottil. Zanetti schiera Valentini dall'inizio, in avanti Suslov e Kastanos a supporto di Sarr. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45