Fiorentina, Dzeko e Richardson verso l'addio: le news di calciomercato

Calciomercato

Doppia uscita all'orizzonte per la Fiorentina. Edin Dzeko ha ricevuto alcune richieste all'estero, mentre Amir Richardson è vicino al trasferimento al Nizza

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

L'avventura di Edin Dzeko alla Fiorentina potrebbe già essere giunta ai titoli di coda. Sei mesi dopo l'arrivo a Firenze, l'attaccante bosniaco è vicino alla cessione. Su Dzeko ci sono alcune richieste dall'estero e le parti stanno valutando l'offerta migliore. In questa prima parte di stagione l'attaccante ha collezionato 18 presenze tra campionato e coppa, ma nelle ultime sette partite di Serie A ne ha giocata soltanto una (21 minuti contro il Verona, lo scorso 14 dicembre). 

Richardson molto vicino al Nizza

Un altro giocatore che lascerà Firenze è Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, che nei giorni scorsi ha espresso la volontà di lasciare il club viola in un'intervista a L'Equipe, è molto vicino al Nizza. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Francia dopo le esperienze con Le Havre e Reims. Con la Fiorentina ha giocato quest'anno solo 4 partite, per un totale di 200 minuti. 

Richardson si mette sul mercato: "Via a gennaio"

