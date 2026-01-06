Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Castellanos lascia la Lazio (dove giocava dal 2023) e si unisce al West Ham, con cui ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con opzione per un ulteriore anno. "Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me, sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile", ha detto l'attaccante argentino.