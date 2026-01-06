Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
in evidenza
Calciomercato, le news di oggi
- Inter, niente Cancelo: va al Barcellona
- Nuovi contatti tra Inter e Galatasaray per Frattesi
- Juve, sondaggio per Chiesa: il Liverpool apre solo a titolo definitivo
- Juve: su Rodriguez si aspetta l'ok di Spalletti, Kessié idea per giugno
- Bove, risoluzione con la Roma per giocare all'estero
- Mancini e Cristante rinnovano con la Roma
- Napoli, il Benfica insiste per Lucca: ipotesi prestito
- Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta
- Lazio al lavoro anche per Fabbian, Maldini e Ngonge
- Manchester United, Maresca è tra i nomi per il dopo Amorim
- Serie A, gli acquisti ufficiali
- Tutti i colpi di mercato all'estero
- Il tabellone della Serie B
Castellanos è del West Ham: "Sono davvero felice"
Castellanos lascia la Lazio (dove giocava dal 2023) e si unisce al West Ham, con cui ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con opzione per un ulteriore anno. "Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me, sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile", ha detto l'attaccante argentino.
Il Benfica punta Lucca: può partire in prestito
Nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lucca. L'attaccante potrebbe lasciare il club in prestito nel corso di questa sessione di mercato. Qualora dovesse partire, gli azzurri prenderanno comunque un attaccante visto che Lukaku non è ancora al 100%: Raspadori potrebbe essere una possibilità, c'è anche l'ipotesi Dovbyk
Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il BenficaVai al contenuto
Manchester United, Maresca è tra i nomi per il dopo Amorim
Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Ruben Amorim: "Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro". Contro il Burnley in panchina ci sarà Darren Fletcher, sarà il sostituto ad interim. Per quanto riguarda il futuro, Enzo Maresca è nella lista degli allenatori che piacciono al Manchester United per prendere il posto dell'esonerato Amorim
Fiorentina, Dzeko e Richardson in uscita
La Fiorentina lavora anche a operazioni in uscita. Edinz Dzeko ha offerte dall'estero e potrebbe salutare il club viola nei prossimi giorni. Anche Richardson ai saluti: il centrocampista è vicino al Nizza
Liam Rosenior verso la panchina del Chelsea
Lunedì 5 gennaio, come riporta Sky UK, il Chelsea ha incontrato Liam Rosenior come successore di Enzo Maresca. Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera in panchina ci sarà ancora McFarlane, allenatore dell'Under 21. L'esordio di Rosenior dovrebbe avvenire sabato nella gara di FA Cup contro il Charlton
Le ultime sulla panchina del Chelsea e sul nuovo allenatore del CelticVai al contenuto
Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta
La Lazio pensa a Giovane del Verona: se i gialloblù dovessero ricevere un'offerta importante, intorno ai 15 milioni di euro, lo lascerebbero partire. I biancocelesti si sono informati, ma il costo è alto e il ruolo non è corrispondente a quello che chiede Sarri. Sul calciatore ci sono anche Roma e Atalanta.
Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e AtalantaVai al contenuto
Verona, è fatta per Isaac
Il club veneto mette a segno un colpo di mercato: è fatta per l'arrivo di Isaac dell'Atletico Mineiro
Lazio, in giornata l'incontro per il rinnovo di Basic
Toma Basic pronto a rinnovare con i biancocelesti: in giornata è previsto un incontro tra il club e il centrocampista croato per discutere il prolungamento
Juventus, sondaggio per Chiesa
La Juventus ha fatto un sondaggio con l'entourage di Chiesa per un suo eventuale ritorno in bianconero. La Juventus lo avrebbe chiesto in prestito, ma il Liverpool ha intenzione di cederlo soltanto a titolo definitivo. Per quanto riguarda la volontà del giocatore, non sarebbe più così restio a lasciare il club inglese. L’intenzione della Juventus è quella di fare operazioni low cost in questa finestra di mercato, per risparmiare in vista dell’estate e provare a chiudere il colpo Tonali con il Newcastle.
Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formulaVai al contenuto
Roma, Bove tratta la risoluzione per giocare all'estero
Edoardo Bove sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma. L'interruzione del rapporto tra i giallorossi e il centrocampista classe 2002, fermo dallo scorso 1° dicembre 2024 dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter, non è propedeutica a smettere ma a cercare una nuova squadra all'estero
Roma, Bove tratta la risoluzione. E c'è l'accordo per i rinnovi di due bigVai al contenuto
Lazio, proseguono i contatti con il Fenerbahce per Guendouzi
Il Fenerbahce spinge per Guendouzi: il centrocampista ha dato apertura al trasferimento e il club turco potrebbe arrivare ad offrire 30 milioni. La Lazio attende un'offerta ufficiale, ma le parti restano in contatto
Juve, Kessié possibile idea per giugno
La Juventus ha chiesto informazioni su Franck Kessié: l'ex centrocampista di Atalanta e Milan può essere un'opzione ma a giugno quando scadrà il suo contratto con l'Al-Ahli
Galatasaray pronto a investire 35 milioni per Frattesi
Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. I turchi sono pronti ad investire circa 35 milioni totali, si ragiona su un prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto a 30 - soluzione che piace all'Inter, purché l’obbligo sia certo e non legato a determinate condizioni. Il ragazzo non ha affatto chiuso la porta. I nerazzurri potrebbero non sostituirlo qualora la cessione andasse a buon fine, perché ci sono altri giocatori a disposizione in rosa come Sucic e Diouf.
Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per FrattesiVai al contenuto
Juve-Rodriguez, si aspetta l'ok di Spalletti
La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato invernale e il club bianconero ha in pugno Guido Rodriguez. Tuttavia manca ancora l'ok definitivo di Luciano Spalletti sul centrocampista argentino, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze con il West Ham tra campionato e Coppa.
La Juventus ha in pugno Guido RodriguezVai al contenuto
Il Barcellona ha chiuso per Cancelo
Il Barcellona ha chiuso per l'arrivo di Cancelo dall'Al-Hilal, pagando 4 milioni, quindi gran parte dell'ingaggio da qui a giugno. L'Inter aveva una base di intesa con il club arabo per il ritorno del portoghese, che avrebbe coinvolto anche una pedina tra Acerbi e De Vrij. L'Inter potrebbe quindi rimanere così, dato che Cancelo era considerato un'opportunità.