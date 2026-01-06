Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Da non perdere 'Calciomercato l'Originale', dal lunedì al venerdì alle 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

SERIE A, ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

in evidenza

Calciomercato, le news di oggi

LIVE

Castellanos è del West Ham: "Sono davvero felice"

Castellanos lascia la Lazio (dove giocava dal 2023) e si unisce al West Ham, con cui ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo con opzione per un ulteriore anno. "Sono davvero felice perché è una sfida molto importante per me, sono venuto per dare il mio contributo, per cercare di aiutare la squadra il più possibile", ha detto l'attaccante argentino.

Il Benfica punta Lucca: può partire in prestito

Nuovi contatti tra il Benfica e il Napoli per Lucca. L'attaccante potrebbe lasciare il club in prestito nel corso di questa sessione di mercato. Qualora dovesse partire, gli azzurri prenderanno comunque un attaccante visto che Lukaku non è ancora al 100%: Raspadori potrebbe essere una possibilità, c'è anche l'ipotesi Dovbyk

Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica

Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica

Vai al contenuto

Manchester United, Maresca è tra i nomi per il dopo Amorim

Il Manchester United ha annunciato l'esonero di Ruben Amorim: "Lo ringraziamo per il suo contributo e gli auguriamo il meglio per il futuro". Contro il Burnley in panchina ci sarà Darren Fletcher, sarà il sostituto ad interim. Per quanto riguarda il futuro, Enzo Maresca è nella lista degli allenatori che piacciono al Manchester United per prendere il posto dell'esonerato Amorim

Fiorentina, Dzeko e Richardson in uscita

La Fiorentina lavora anche a operazioni in uscita. Edinz Dzeko ha offerte dall'estero e potrebbe salutare il club viola nei prossimi giorni. Anche Richardson ai saluti: il centrocampista è vicino al Nizza

Liam Rosenior verso la panchina del Chelsea

Lunedì 5 gennaio, come riporta Sky UK, il Chelsea ha incontrato Liam Rosenior come successore di Enzo Maresca. Nel turno infrasettimanale di mercoledì sera in panchina ci sarà ancora McFarlane, allenatore dell'Under 21. L'esordio di Rosenior dovrebbe avvenire sabato nella gara di FA Cup contro il Charlton

Le ultime sulla panchina del Chelsea e sul nuovo allenatore del Celtic

Le ultime sulla panchina del Chelsea e sul nuovo allenatore del Celtic

Vai al contenuto

Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta

La Lazio pensa a Giovane del Verona: se i gialloblù dovessero ricevere un'offerta importante, intorno ai 15 milioni di euro, lo lascerebbero partire. I biancocelesti si sono informati, ma il costo è alto e il ruolo non è corrispondente a quello che chiede Sarri. Sul calciatore ci sono anche Roma e Atalanta.

Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta

Lazio, tentativo per Giovane: ci sono anche Roma e Atalanta

Vai al contenuto

Verona, è fatta per Isaac

Il club veneto mette a segno un colpo di mercato: è fatta per l'arrivo di Isaac dell'Atletico Mineiro

Lazio, in giornata l'incontro per il rinnovo di Basic

Toma Basic pronto a rinnovare con i biancocelesti: in giornata è previsto un incontro tra il club e il centrocampista croato per discutere il prolungamento

Juventus, sondaggio per Chiesa

La Juventus ha fatto un sondaggio con l'entourage di Chiesa per un suo eventuale ritorno in bianconero. La Juventus lo avrebbe chiesto in prestito, ma il Liverpool ha intenzione di cederlo soltanto a titolo definitivo. Per quanto riguarda la volontà del giocatore, non sarebbe più così restio a lasciare il club inglese. L’intenzione della Juventus è quella di fare operazioni low cost in questa finestra di mercato, per risparmiare in vista dell’estate e provare a chiudere il colpo Tonali con il Newcastle.

Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula

Juve-Chiesa, idea ritorno? Liverpool apre ma solo a una formula

Vai al contenuto

Roma, Bove tratta la risoluzione per giocare all'estero

Edoardo Bove sta trattando la risoluzione contrattuale con la Roma. L'interruzione del rapporto tra i giallorossi e il centrocampista classe 2002, fermo dallo scorso 1° dicembre 2024 dopo il malore accusato nel corso di Fiorentina-Inter, non è propedeutica a smettere ma a cercare una nuova squadra all'estero

Roma, Bove tratta la risoluzione. E c'è l'accordo per i rinnovi di due big

Roma, Bove tratta la risoluzione. E c'è l'accordo per i rinnovi di due big

Vai al contenuto

Lazio, proseguono i contatti con il Fenerbahce per Guendouzi

Il Fenerbahce spinge per Guendouzi: il centrocampista ha dato apertura al trasferimento e il club turco potrebbe arrivare ad offrire 30 milioni. La Lazio attende un'offerta ufficiale, ma le parti restano in contatto

Juve, Kessié possibile idea per giugno

La Juventus ha chiesto informazioni su Franck Kessié: l'ex centrocampista di Atalanta e Milan può essere un'opzione ma a giugno quando scadrà il suo contratto con l'Al-Ahli

Galatasaray pronto a investire 35 milioni per Frattesi

Il Galatasaray fa sul serio per Davide Frattesi. I turchi sono pronti ad investire circa 35 milioni totali, si ragiona su un prestito di 5 milioni con obbligo di riscatto a 30 - soluzione che piace all'Inter, purché l’obbligo sia certo e non legato a determinate condizioni. Il ragazzo non ha affatto chiuso la porta. I nerazzurri potrebbero non sostituirlo qualora la cessione andasse a buon fine, perché ci sono altri giocatori a disposizione in rosa come Sucic e Diouf.

Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi

Inter, nuovi contatti con il Galatasaray per Frattesi

Vai al contenuto

Juve-Rodriguez, si aspetta l'ok di Spalletti

La Juventus ha intenzione di rinforzare il centrocampo in questa sessione di calciomercato invernale e il club bianconero ha in pugno Guido Rodriguez. Tuttavia manca ancora l'ok definitivo di Luciano Spalletti sul centrocampista argentino, che in questa stagione ha collezionato 6 presenze con il West Ham tra campionato e Coppa.

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez

La Juventus ha in pugno Guido Rodriguez

Vai al contenuto

Il Barcellona ha chiuso per Cancelo

Il Barcellona ha chiuso per l'arrivo di Cancelo dall'Al-Hilal, pagando 4 milioni, quindi gran parte dell'ingaggio da qui a giugno. L'Inter aveva una base di intesa con il club arabo per il ritorno del portoghese, che avrebbe coinvolto anche una pedina tra Acerbi e De Vrij. L'Inter potrebbe quindi rimanere così, dato che Cancelo era considerato un'opportunità.

Cancelo torna al Barcellona, accordo raggiunto con l'Al-Hilal

Cancelo torna al Barcellona, accordo raggiunto con l'Al-Hilal

Vai al contenuto

Calciomercato: Altre Notizie

Calciomercato, le ultime news e le trattative LIVE

live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato...

Juve-Rodriguez, serve ok di Spalletti. Kessie...

Calciomercato

La Juventus ha in pugno il centrocampista argentino del West Ham, per il quale manca ancora l'ok...

Bove tratta la risoluzione per giocare all'estero

Calciomercato

Il centrocampista sta trattando la risoluzione con i giallorossi, che non sarà propedeutica a...

Cancelo torna al Barça: prestito dall'Al-Hilal

Calciomercato

Joao Cancelo vestirà nuovamente la maglia del Barcellona. I blaugrana hanno chiuso l'operazione...

Napoli, nuovi contatti tra Lucca e il Benfica

Calciomercato

Lucca potrebbe lasciare il Napoli in questa sessione di calciomercato: nuovi contatti con il...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE