Milan, Maignan mai così vicino al rinnovo: i dettagli e le news di calciomercato

Calciomercato

Dopo gli ultimi e sempre più positivi contatti, il club rossonero e il portiere francese non sono mai stati così vicini al rinnovo: il prolungamento del contratto, se andrà a buon fine, sarebbe fino al 2031, con un ingaggio pari a quello di Leao. Nei prossimi giorni previsti ulteriori contatti per trovare l'intesa definitiva. Tutti i dettagli

CALCIOMERCATO, LE NEWS DI OGGI LIVE

Il nuovo anno si apre con un’ottima notizia per i tifosi rossoneri: il Milan e Mike Maignan, infatti, non sono mai stati così vicini sulla questione rinnovo. Il contratto del portiere e capitano francese è in scadenza infatti a giugno ma ora, dopo gli ultimi contatti sempre più positivi, le parti sono davvero vicini a trovare la soluzione che accontenti entrambi. Il rinnovo permetterebbe al club di non perdere Maignan a zero a giugno e ad Allegri di continuare a poter contare su un big della sua squadra. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra il Milan, il ds Tare, Maignan e il suo entourage per trovare l'intesa definitiva

Maignan, ingaggio e durata del nuovo contratto

Se gli ultimi positivi contatti, che sono a buon punto, porteranno dunque all’accordo tra Milan e Maignan, il portiere prolungherebbe il suo contratto, con la nuova scadenza che verrebbe portata al 2031, quindi per altre cinque stagioni. E con sensibile aumento dello stipendio del francese: la proposta del Milan porterebbe infatti  ‘Magic Mike’ ad avere lo stesso ingaggio di Rafa Leao, cioè circa 5,7 milioni di euro a stagione. Un rinnovo importante per le cifre in ballo ma anche per il presente e il futuro del Milan.

