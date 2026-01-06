Offerte Sky
Bento tra Genoa e West Ham: il portiere spinge per l'Italia. Le news di calciomercato

Calciomercato

Genoa e West Ham hanno presentato la stessa offerta all'Al-Nassr per il portiere brasiliano: il giocatore spinge per arrivare in Serie A

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Il Genoa spinge alla ricerca di un nuovo numero uno tra i pali e il nome individuato è quello di Bento, portiere dell'Al-Nassr. I rossoblù hanno presentato una proposta di prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, offerta che è stata pareggiata dal West Ham. Il giocatore brasiliano, però, tra le due opzioni preferirebbe quella italiana e sta spingendo per arrivare in Serie A. Rappresenterebbe una vetrina migliore in ottica convocazione per i prossimi Mondiali, per cui oggi parlerà con la società saudita, ribadendo questa sua volontà alla dirigenza.

I numeri di Bento, già vicino in passato alla Serie A

26 anni, Bento è stato a lungo nel mirino dell'Inter nell'estate 2023 e in quella successiva, fino a quando l'Al-Nassr non lo ha acquistato dall'Atletico Mineiro per 18 milioni. In questa stagione, tuttavia, Al-Aqidi è diventato il titolare della squadra con Jorge Jesus allenatore e il brasiliano è sceso in campo solo una volta in campionato.

Mercato Serie A 2026, gli acquisti ufficiali

