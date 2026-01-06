L'attaccante è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. Sul giocatore c'è la Roma che ha già l'accordo con l'Atletico Madrid, ma piace anche a Lazio e Napoli
Raspadori via dall'Atletico Madrid? Se ne riparlerà, nel caso, tra una decina di giorni. L'attaccante, infatti, è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola che andrà in scena in Arabia Saudita, con lo stesso formato italiano delle Final Four. I Colchoneros sfideranno i cugini del Real Madrid in semifinale giovedì 8 gennaio, mentre la finale si disputerà domenica 11 gennaio, a Gedda, contro la vincente di Barcellona-Athletic Bilbao. Ciò significa che, almeno per qualche altro giorno, il 25enne italiano sarà a disposizione dell'Atletico e il discorso cessione slitterà.
La Roma ha l'accordo con l'Atletico Madrid, ma ci sono anche Lazio e Napoli
Sul giocatore c'è in pole la Roma che ha già trovato un accordo con l'Atletico Madrid, sulla base di un prestito con diritto di riscatto: se i giallorossi decidessero di non riscattare Raspadori, nonostante la qualificazione alla Champions e la presenza dell'ex Napoli in almeno il 50% delle partite, allora pagherebbero una sanzione al club spagnolo. Proprio il Napoli, inoltre, ha mostrato interesse per un eventuale ritorno, così come sull'attaccante c'è anche la Lazio.