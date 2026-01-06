Offerte Sky
Raspadori, l'Atletico Madrid lo convoca per la Supercoppa. Le news di calciomercato

Calciomercato

L'attaccante è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola in Arabia Saudita. Sul giocatore c'è la Roma che ha già l'accordo con l'Atletico Madrid, ma piace anche a Lazio e Napoli

CALCIOMERCATO, NEWS E TRATTATIVE LIVE

Raspadori via dall'Atletico Madrid? Se ne riparlerà, nel caso, tra una decina di giorni. L'attaccante, infatti, è stato convocato da Simeone per la Supercoppa Spagnola che andrà in scena in Arabia Saudita, con lo stesso formato italiano delle Final Four. I Colchoneros sfideranno i cugini del Real Madrid in semifinale giovedì 8 gennaio, mentre la finale si disputerà domenica 11 gennaio, a Gedda, contro la vincente di Barcellona-Athletic Bilbao. Ciò significa che, almeno per qualche altro giorno, il 25enne italiano sarà a disposizione dell'Atletico e il discorso cessione slitterà.

La Roma ha l'accordo con l'Atletico Madrid, ma ci sono anche Lazio e Napoli

Sul giocatore c'è in pole la Roma che ha già trovato un accordo con l'Atletico Madrid, sulla base di un prestito con diritto di riscatto: se i giallorossi decidessero di non riscattare Raspadori, nonostante la qualificazione alla Champions e la presenza dell'ex Napoli in almeno il 50% delle partite, allora pagherebbero una sanzione al club spagnolo. Proprio il Napoli, inoltre, ha mostrato interesse per un eventuale ritorno, così come sull'attaccante c'è anche la Lazio.

Approfondimento

Ora tutti (o quasi) vogliono Giacomo Raspadori

