Ancelotti-Brasile, c'è l'accordo: lo scrive Marca in Spagna

Secondo quanto riportato dalla testata di Madrid, sarebbe stato raggiungo l'accordo tra Ancelotti e la federazione brasiliana per il nuovo ruolo da Ct. Manca solo la firma per formalizzare. Ancelotti dovrebbe lasciare i blancos prima del Mondiale per Club

Carlo Ancelotti potrebbe presto diventare il nuovo Ct della nazionale brasiliana di calcio. Dopo i contatti continui, la lunga corte per averlo alla guida della Seleção, sembra ora essere giunti a un accordo tra lo stesso Ancelotti e la federazione brasiliana. È quanto scrive Marca in Spagna. Di fatto, secondo la testata spagnola da sempre vicinissima alle vicende in casa Real, mancherebbe solo la firma per formalizzare uno storico passaggio di panchina.

Il ruolo di Diego Fernandes In tutto questo il nome meno noto al centro della trattativa è stato quello di Diego Fernandes, l'emissario del presidente della federazione brasiliana, una sorta di agente segreto in missione per portare Ancelotti sulla panchina della nazionale pentacampione del mondo. Segreto neanche troppo viato che era ben visibile a Siviglia per la finale di Copa del Rey persa dal Real: fonti vicini alla trattativa - prosegue Marca - riferiscono come i recenti incontri siano stati positivi.

