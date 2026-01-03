Sul centrocampista del Bologna c'è la Lazio di Sarri. Non è stata ancora presentata un'offerta ufficiale ma i due club sono in contatto e sono attese novità dopo questo weekend

Lazio e Bologna sono in continuo contatto per Giovanni Fabbian con la squadra di Maurizio Sarri che avanza per il giocatore. L’interesse è forte, i rapporti tra le società sono buoni e, anche se non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale, sono attese novità dopo questa giornata di campionato, dopo le sfide Inter-Bologna e Lazio-Napoli.