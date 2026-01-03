Sul centrocampista del Bologna c'è la Lazio di Sarri. Non è stata ancora presentata un'offerta ufficiale ma i due club sono in contatto e sono attese novità dopo questo weekend
Lazio e Bologna sono in continuo contatto per Giovanni Fabbian con la squadra di Maurizio Sarri che avanza per il giocatore. L’interesse è forte, i rapporti tra le società sono buoni e, anche se non è ancora stata presentata un'offerta ufficiale, sono attese novità dopo questa giornata di campionato, dopo le sfide Inter-Bologna e Lazio-Napoli.
I numeri
Il classe 2003, cresciuto calcisticamente nell’Inter, è un profilo che piace a chiunque in biancoceleste, sia alla dirigenza che a Sarri stesso. Centrocampista, è arrivato al Bologna nel 2023 e con la squadra rossoblù ha totalizzato 87 presenze, segnando 10 gol e realizzando 3 assist. Nella stagione attuale: 16 presenze tra le varie competizioni.