A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di Juve-Lecce. L’ex capitano bianconero è stato accolto con applausi e ha ricevuto una maglia celebrativa "Danilo 213" dal presidente Ferrero e dal dirigente Chiellini. "Nessuno mi toglie la maglia dal cuore", e sul possibile ritorno a Torino in un'altra veste ha aggiunto a DAZN: "Non ci penserei due volte"

Un anno dopo la separazione dalla Juventus, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per ricevere l’omaggio del pubblico bianconero. Il difensore del Flamengo è stato accolto da un lungo applauso prima della sfida tra Juve e Lecce e ha ricevuto una maglia celebrativa con la scritta "Danilo 213", a ricordare le sue presenze in bianconero, consegnata dal presidente Ferrero e da Giorgio Chiellini. Dal centro del campo, Danilo ha salutato i tifosi: "Per me è emozionante, ci tenevo a tornare qua e a ringraziarvi perché mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la può togliere dal cuore".