Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Danilo: "Tornerei sicuramente alla Juve in un'altra veste. Questo club non è per tutti"

ex capitano

A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di Juve-Lecce. L’ex capitano bianconero è stato accolto con applausi e ha ricevuto una maglia celebrativa "Danilo 213" dal presidente Ferrero e dal dirigente Chiellini. "Nessuno mi toglie la maglia dal cuore", e sul possibile ritorno a Torino in un'altra veste ha aggiunto a DAZN: "Non ci penserei due volte"

JUVE-LECCE: LA CRONACA LIVE

Un anno dopo la separazione dalla Juventus, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per ricevere l’omaggio del pubblico bianconero. Il difensore del Flamengo è stato accolto da un lungo applauso prima della sfida tra Juve e Lecce e ha ricevuto una maglia celebrativa con la scritta "Danilo 213", a ricordare le sue presenze in bianconero, consegnata dal presidente Ferrero e da Giorgio Chiellini. Dal centro del campo, Danilo ha salutato i tifosi: "Per me è emozionante, ci tenevo a tornare qua e a ringraziarvi perché mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la può togliere dal cuore".

"I nuovi dirigenti hanno più lucidità nel risolvere le situazioni"

Danilo ha poi aggiunto a DAZN: "Devo ringraziare Chiellini e i dirigenti attuali, che hanno più lucidità nel risolvere le situazioni: lavorare nella Juve non è per tutti, anche nel calcio ci sono i livelli". Infine, una frase che lascia aperti scenari futuri: "Tornare in un’altra veste? Sicuramente sì, non ci penserei due volte. Ho ancora un anno al Flamengo con tanti obiettivi ma poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio a fine contratto. Penso che mi aspetta un futuro fuori dal campo e come ho sempre detto la Juventus è casa mia".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calciomercato: Altre Notizie

Simeone: "Raspadori? Le cose nel calcio cambiano"

Calciomercato

L'allenatore dell'Atletico Madrid ha parlato in conferenza stampa del futuro di Giacomo...

Lazio, avanti per Fabbian: novità dopo il weekend

Calciomercato

Sul centrocampista del Bologna c'è la Lazio di Sarri. Non è stata ancora presentata un'offerta...

Raspadori tra Atletico, Roma, Lazio e Napoli

gli scenari

Ci sono diverse piste sul futuro di Giacomo Raspadori. La Roma ha raggiunto un accordo con...

Cancelo, Inter valuta scambio con Acerbi o De Vrij

inter

Inter e Al Hilal in contatto e al lavoro per trovare un accordo: si valuta anche l'ipotesi di uno...

Raspadori prende tempo dopo accordo Atletico-Roma

Calciomercato

I giallorossi hanno trovato l'accordo per l'ex attaccante del Napoli con il club spagnolo....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE