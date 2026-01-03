Danilo: "Tornerei sicuramente alla Juve in un'altra veste. Questo club non è per tutti"ex capitano
A un anno dall’addio, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per salutare i tifosi prima di Juve-Lecce. L’ex capitano bianconero è stato accolto con applausi e ha ricevuto una maglia celebrativa "Danilo 213" dal presidente Ferrero e dal dirigente Chiellini. "Nessuno mi toglie la maglia dal cuore", e sul possibile ritorno a Torino in un'altra veste ha aggiunto a DAZN: "Non ci penserei due volte"
Un anno dopo la separazione dalla Juventus, Danilo è tornato all’Allianz Stadium per ricevere l’omaggio del pubblico bianconero. Il difensore del Flamengo è stato accolto da un lungo applauso prima della sfida tra Juve e Lecce e ha ricevuto una maglia celebrativa con la scritta "Danilo 213", a ricordare le sue presenze in bianconero, consegnata dal presidente Ferrero e da Giorgio Chiellini. Dal centro del campo, Danilo ha salutato i tifosi: "Per me è emozionante, ci tenevo a tornare qua e a ringraziarvi perché mi avete spinto in ogni momento di difficoltà. Da un anno non indosso questa maglia ma nessuno me la può togliere dal cuore".
"I nuovi dirigenti hanno più lucidità nel risolvere le situazioni"
Danilo ha poi aggiunto a DAZN: "Devo ringraziare Chiellini e i dirigenti attuali, che hanno più lucidità nel risolvere le situazioni: lavorare nella Juve non è per tutti, anche nel calcio ci sono i livelli". Infine, una frase che lascia aperti scenari futuri: "Tornare in un’altra veste? Sicuramente sì, non ci penserei due volte. Ho ancora un anno al Flamengo con tanti obiettivi ma poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio a fine contratto. Penso che mi aspetta un futuro fuori dal campo e come ho sempre detto la Juventus è casa mia".