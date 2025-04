Italiano è molto vicino al rinnovo con il Bologna. A confermarlo è proprio l'amministratore delegato della squadra rossoblù, Claudio Fenucci, a poche ore dal match con l'Udinese che potrebbe fruttare punti importanti per la corsa europea. "Penso che Italiano abbia svolto un ottimo lavoro. Abbiamo già iniziato a parlare per prolungare il contratto. Vittoria di Coppa Italia o qualificazione in Champions? Sceglierei la Coppa"

Claudio Fenucci , ospite a Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, ha parlato del futuro di Vincenzo Italiano. L'amministratore delegato del Bologna si è detto contento del lavoro svolto dall’allenatore, dichiarando apertamente che le trattative per il prolungamento del contratto sono già iniziate. " Abbiamo già iniziato a parlare con lui per prolungare il contratto , indipendentemente dal risultato della classifica finale. Penso che Italiano abbia svolto un ottimo lavoro. Non era facile entrare in un gruppo che l'anno prima si era esaltato con un calcio diverso".

"Coppa Italia o qualificazione in Europa? Scelgo la prima"

L'avventura di Italiano con il Bologna è cominciata nel giugno del 2024, ereditando la squadra con cui Thiago Motta aveva conquistato la quinta posizione in Serie A e un posto in Champions League. Un gruppo consolidato, in cui però Italiano è riuscito a farsi strada, come conferma Fenucci: "Lui ci è riuscito con la qualità del lavoro, è entrato nella testa dei giocatori, ha trasformato la squadra, andando a confermare, se non a migliorare i risultati dello scorso anno". Il Bologna ha ora due obiettivi: la Coppa Italia e la qualificazione in Europa. L'ad ha le idee chiare su quale delle due preferirebbe conquistare: "Se uno dovesse scegliere, preferiremmo portare a casa la Coppa Italia, arrivare in finale è stato un grande traguardo. Giocare la finale all'Olimpico è un sogno, per il Bologna ha un valore particolare, lì ha conquistato l'ultimo scudetto. È un sogno che vivremo tutti insieme, ma ci penseremo nella settimana del 14 maggio".