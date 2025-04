Mancava solo la firma, come si dice in questi casi. E la firma alla fine non è arrivata. L’indiscrezione è di Marca, quotidiano spagnolo da sempre vicino alle vicende del Real Madrid, che dopo aver scritto nei giorni scorsi dell’accordo imminente tra Ancelotti e la nazionale brasiliana, svela come tutto sarebbe saltato all’ultimo momento. Al momento della firma, appunto. C’era l’accordo su tutto – scrive Marca – tra Ancelotti e Federazione brasiliana (CBF), con anche un incontro fissato a Londra per la firma. L’allenatore effettivamente lunedì era nella capitale inglese, ma la firma prevista per martedì non c’è stata: Carletto avrebbe parlato personalmente con il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, per ringraziarlo per l’offerta e declinarla, spiegandogli i motivi. Fonti vicine alle parti – scrive sempre Marca – riferiscono che Ancelotti avrebbe dato la sua disponibilità a partire da agosto (dato che il Real Madrid lo vorrebbe in panchina almeno fino al Mondiale per club), mentre il Brasile puntava a un accordo a partite da giugno. Il secondo “ostacolo”, scrive il giornale spagnolo, sarebbe invece rappresentato da un’offerta irrinunciabile giunta dall’Arabia: si parla di un contratto da circa 50 milioni di euro netti a stagione. E di fronte a certe cifre anche Ancelotti potrebbe vacillare.