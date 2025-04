Ludi, ds Como: "Fabregas straordinario. Programmiamo il nostro futuro con lui"

Dopo la salvezza conquistata e con il decimo posto in Serie A nel mirino, il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport del futuro di Cesc Fabregas, uomo chiave per la stagione dei Lariani: "E' straordinario, stiamo programmando con lui il nostro futuro. Fiducioso che a breve troveremo un allineamento". E su Nico Paz aggiunge: "Parliamo con lui e il suo entourage. Percepiamo massima soddisfazione di far parte del progetto per il futuro"

