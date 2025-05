Gli azzurri continuano a lavorare per il centrocampista belga: nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti e c'è sempre più fiducia di sistemare anche le questioni logistiche per la sua famiglia. Sotto il punto di vista contrattuale ci sono i presupposti per andare avanti e portare la trattativa ai dettagli: il Napoli spera nel sì definitivo in modo da procedere per trovare l'accordo totale

Il Napoli continua a lavorare per Kevin De Bruyne. Gli azzurri hanno iniziato a muoversi più di un mese fa per il calciatore belga, che è in scadenza di contratto con il Manchester City, e nelle ultime ore sono arrivati segnali incoraggianti. C'è sempre più fiducia di sistemare anche le questioni logistiche per la famiglia del calciatore che ha gradito le ultime proposte. Sotto il punto di vista contrattuale ci sono i presupposti per andare avanti e portare la trattativa ai dettagli: il Napoli spera nel sì definitivo di De Bruyne, e della sua famiglia, in modo da procedere per trovare l'accordo totale.