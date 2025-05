L'Atalanta nei giorni scorsi ha proposto il rinnovo contrattuale a Gian Piero Gasperini fino al 2027 (quello attuale è in scadenza nel 2026). Tra le parti ci sono già stati due incontri (uno giovedi, l'altro venerdi prima della sfida poi vinta contro il Genoa). Si attende la risposta dell'allenatore che quest'anno ha portato l'Atalanta in Champions per la quinta volta nella sua storia

TUTTI GLI HIGLIGHTS DI SKY SPORT