Con un comunicato ufficiale l'Olympique Marsiglia ha confermato che Roberto De Zerbi sarà l'allenatore del club anche nella prossima stagione. L'ex Sassuolo e Brighton al suo primo anno alla guida dei francesi ha riportato l'OM in Champions League, conquistando il secondo posto alle spalle del Psg.

Il comunicato ufficiale del Marsiglia

"Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi pienamente impegnati in un progetto consolidato. Questa settimana, il proprietario Frank McCourt e il presidente del Consiglio di Sorveglianza Jeff Ingram hanno accolto negli Stati Uniti il presidente Pablo Longoria, il direttore sportivo Medhi Benatia, l’allenatore Roberto De Zerbi e il suo consigliere Giovanni Rossi per una riunione di lavoro volta a concludere la stagione 2024-2025, contraddistinta dal raggiungimento dell’obiettivo principale: la qualificazione alla Champions League. I due giorni di discussioni hanno consolidato e riaffermato l’unità del team dirigenziale attorno a una visione condivisa, essenziale per la sostenibilità a lungo termine del progetto avviato nell’estate del 2024. In un contesto di altissimo livello, caratterizzato da una forte concorrenza e da una pressione costante, è stato importante analizzare con lucidità sia i successi che le difficoltà della stagione, al fine di continuare a migliorare e mantenere un livello di ambizione all’altezza degli obiettivi del club. Ora è tempo di prepararsi alla stagione 2025-2026, con il pieno impegno e l’allineamento di tutti i dirigenti del club, determinati ad affrontare le entusiasmanti sfide che li attendono, a cominciare da quella di stabilire la presenza del club in Champions League in modo permanente, stagione dopo stagione. Frank McCourt, Pablo Longoria, Medhi Benatia e Roberto De Zerbi desiderano rivolgere i loro più sentiti ringraziamenti a tutti i tifosi, partner, clienti, dipendenti e a tutti coloro che, con il loro impegno e il loro sostegno, hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo fondamentale. La qualificazione alla Champions League è il frutto di un vero sforzo collettivo".