Il Real Madrid ha annunciato il nome del suo nuovo allenatore. Salutato Carlo Ancelotti (che siederà sulla panchina della nazionale brasiliana), il prescelto è Xabi Alonso , reduce dai recenti successi alla guida del Bayer Leverkusen . Una scelta che era nell'aria, dato che il profilo di Xabi Alonso si sposa alla perfezione con quello ricercato da Florentino Perez. Una ex leggenda del Real che conosce già l'ambiente e che si è già dimostrato vincente anche come allenatore, regalando anche bel gioco. Per lui un triennale , con contratto che enterà in vigore il 1° giugno 2025 e scadrà nel 2028 . Lunedì 26 maggio alle 12.30 , invece, la presentazione ufficiale .

Gli inizi da allenatore delle giovanili del Real

Ex giocatore del Real Madrid (e protagonista, tra i vari successi, della vittoria della storica "Decima"; un'altra Champions l'aveva sollevata al cielo nel 2005, con il Liverpool, vincendo la finale contro il Milan), aveva iniziato la sua carriera da allenatore proprio alla guida delle giovanili del club di Madrid (un po' come Zidane), prima di passare alla squadra B della Real Sociedad e spiccare poi il volo in Bundesliga: tre stagioni con il Leverkusen e tre titoli: campionato (2023/24), Coppa di Germania (sempre nel 2023/24) e Supercoppa nazionale, in quella storica stagione in cui il suo Leverkusen era letteralmente invincibile e si arrese soltanto all'Atalanta nella finale di Europa League. Nell'ultima stagione invece un secondo posto in campionato alle spalle del Bayer Monaco (club con cui aveva chiuso la carriera da giocatore, vincendo tre campionati in tre anni) e, lo scorso 9 maggio, il saluto e l'addio ufficiale al club tedesco. Il Real Madrid l'ha accolto ricordandone i successi: "Xabi Alonso è una delle più grandi leggende del Real Madrid e del calcio mondiale. Ha difeso la nostra maglia in 236 partite ufficiali, tra il 2009 e il 2014. In quel periodo, ha vinto sei titoli: la 'decima' Coppa dei Campioni a Lisbona, una Supercoppa Europea, un titolo della Liga, due Coppe del Re e una Supercoppa di Spagna. Xabi Alonso è anche una leggenda della nazionale spagnola, con la quale ha vinto la Coppa del Mondo 2010 e due Campionati Europei (2008 e 2012). Ha iniziato la sua carriera di allenatore nel settore giovanile del Real Madrid, guidando la squadra U14 A durante la stagione 2018-2019, dove ha vinto il campionato e la Champions Tournament. Ora torna al Real Madrid come uno dei migliori allenatori al mondo, dopo aver fatto la storia con il Bayer Leverkusen, dove ha vinto campionato, coppa e Supercoppa di Germania in tre stagioni".