Milan, si insiste per Italiano: contatti con Tare

Dopo aver ufficializzato l'arrivo di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore al posto di Sergio Conceicao. Vincenzo Italiano è l'obiettivo numero 1 dei rossoneri. Ci sono stati i primi contatti con l'allenatore del Bologna: presentata da Tare un'offerta da 4 milioni di euro a stagione. Con i rossoblu l'ex Fiorentina non ha ancora trovato l'accordo per il prolungamento del contratto, ma la società del presidente Saputo è fiduciosa sulla permanenza del fresco vincitore della Coppa Italia (battendo in finale proprio il Milan). L'altra pista che sta battendo Tare è quella che porta a Massimiliano Allegri. Ci sono stati anche con lui contatti nella giornata di oggi, ma la concorrenza si è mossa in anticipo (il Napoli è in vantaggio). Sullo sfondo resta anche l'opzione Thiago Motta, esonerato lo scorso marzo dalla Juventus.