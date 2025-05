Roma, il Como non vuole trattare per Fabregas

Nessun margine di trattativa con la Roma per Cesc Fabregas. Questa la linea sposata dal Como che ha intenzione di proseguire l'avventura con lo spagnolo in panchina così come già avvenuto con il Bayer Leverkusen che si era fatto avanti per il dopo Xabi Alonso e che poi ha chiuso con Ten Hag, ex Manchester United. Al momento dunque è tutto congelato e i giallorossi sono ancora a caccia del profilo per il dopo Ranieri

La Roma continua la ricerca del nuovo allenatore che dovrà prendere la non facile eredità lasciata da Claudio Ranieri. L'obiettivo principale resta Cesc Fabregas per il quale però l'ostacolo Como sembra al momento insormontabile. Il club lariano infatti ha intenzione di proseguire con l'allenatore spagnolo ed è pronto a rilanciare anche con un mercato importante le proprie ambizioni. Nei giorni scorsi sono state respinte le avancese del Bayer Leverkusen che avrebbe voluto Fabregas per il dopo Xabi Alonso, passato al Real Madrid, ma poi i tedeschi hanno ripiegato sull'ex Manchester United Ten Hag. Anche nelle ultime ore il Como ha mantenuto questa posizione e confermato alla Roma di non voler trattare economicamente per lasciare libero Fabregas. Al momento dunque non c'è trattativa e la Roma continua a guardarsi intorno per scegliere il nuovo allenatore. Nella lista della dirigenza giallorossa non rientrano né sono stati contattati Pioli, Allegri, Sarri, Mancini e Nuno Espirito Santo. Sullo sfondo grande attenzione alla situazione legata a Gasperini con l'Atalanta