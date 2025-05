Roma-Saelemaekers, non c'è l'accordo con il Milan

La Roma vorrebbe tenere in rosa Alexis Saelemaekers, autore di un'ottima stagione in giallorosso, ma per il momento non c'è l'accordo con il Milan. I rossoneri fanno muro e la Roma per averlo dovrà soddisfare le richieste del Milan

Dopo l'ottima stagione appena conclusa in Serie A, la Roma vorrebbe tenere Alexis Saelemaekers in rosa, ma per ora non è stato trovato l'accordo con il Milan, che invece vorrebbe il belga di nuovo in squadra in vista del prossimo anno. I giallorossi, per tenere Saelemaekers, dovranno soddisfare le richieste del rossoneri, altrimenti la trattativa per l'attaccante classe 1999 non potrà proseguire. Arrivato nella capitale nell'estate del 2024, il belga ha realizzato 7 gol e 5 assist in 23 partite disputate in campionato, oltre a un assist in Europa League e uno in Coppa Italia.