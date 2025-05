Cambio di panchina in Serie A in vista della prossima stagione. Il Torino ha infatti deciso di non continuare il rapporto con Paolo Vanoli. Arrivato la scorsa estate dal Venezia l'allenatore ha concluso la stagione all'11° posto con 44 punti. Nelle scorse ore ha salutato il personale di campo dello stadio Filadelfia e ha liberato lo spogliatoio. I primi nomi nella lista del presidente Urbano Cairo per sostituire Vanoli sono quelli di Marco Baroni (che dovrebbe lasciare la Lazio), Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi per capire quale sarà la guida tecnica del Torino nella stagione 2025/2026.