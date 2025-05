Un rinforzo in più per il futuro e per provare a essere competitivi anche al Mondiale per Club in programma nelle prossime settimane. L'Inter di Oaktree e dell'ottimo cammino in Champions League di questa stagione, torna a spendere sul mercato per rinforzarsi e aggiungere giocatori giovani, in grado di costituire patrimonio societario per il futuro. Il club nerazzurro e l'Olympique Marsiglia hanno raggiunto in queste ore un accordo verbale per il passaggio dell'esterno brasiliano (classe 2001) Luis Henrique all'Inter. Sette gol (e otto assist) in 33 partite quest'anno per il ragazzo, che andrebbe a costituire un ulteriore rinforzo per quella fascia destra in cui, quest'anno, Denzel Dumfries è stato assoluto protagonista. Ma quando è venuto a mancare per infortunio, ha visto i nerazzurri soffrire un po'.