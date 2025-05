Ufficializzato il direttore sportivo, con la firma di Igli Tare, per il Milan è tempo ora di scegliere il nuovo allenatore. L'obiettivo principale era Vincenzo Italiano che, però, ha trovato l'accordo di massima con il Bologna in queste ore per il rinnovo. A questo punto i rossoneri vireranno decisi su Massimiliano Allegri: ci sono contatti continui con l'allenatore livornese, su cui c'è anche il Napoli. In questo valzer di panchine, i neo-campioni d'Italia attendono di capire se il matrimonio con Antonio Conte andrà avanti o si arriverà a separazione e per questo il Milan vuole approfittare di questo stand-by per convincere Allegri al ritorno.